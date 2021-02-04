Лондон, , 10:40 — REGNUM Одним из признаков развития COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, может быть покраснение пальцев ног. Об этом 4 февраля сообщил врач Хусейн Абде, слова которого приводит британский таблоид Daily Express.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Как рассказал Абде, некоторые из заразившихся коронавирусом высказывали жалобы на опухание нижних конечностей и ощущение жжения в них.

«Кожная сыпь, которая поражает пальцы ног, является еще одним симптомом, на который следует обратить внимание», — заявил он.

Также врач отметил, что ощущения в пальцах при COVID-19 похожи на крапивницу или ветряную оспу и при их появлении требуется незамедлительная медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки в Британии было выявлено 19 202 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 3 871 825.