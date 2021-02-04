Москва, , 10:38 — REGNUM Данные о местоположении мобильных телефонов могут вывести из-под тайны связи. Соответствующий законопроект разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Как пояснил заместитель главы Минцифры Олег Иванов, на сегодняшний день координаты смартфонов являются тайной и операторы обязаны обеспечивать её соблюдение. Эта информация может быть передана операторами в органы, ведущие разыскную деятельность, в качестве служебной, однако не всегда оперативно.

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Если законопроект будет принят, госорганы, ведущие оперативно-разыскную деятельность, смогут получить эти данные по запросу без решения суда. В настоящее время документ направлен на рассмотрение в заинтересованные ведомства, после чего будет представлен на общественное обсуждение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на разрешение использовать данные геолокации для поиска пропавших людей. Речь идёт о том, чтобы открыть доступ к геолокации мобильных операторов, чтобы найти пропавших граждан. Авторы законопроекта предлагают обязать операторов сотовой связи брать с клиентов разрешение на использование персональных данных и их передачу оперативникам без судебного решения. Если гражданин не подпишет такое разрешение, то оператор связи будет не вправе заключать с ним договор.