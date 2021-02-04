Тбилиси, , 10:33 — REGNUM В Тбилиси, Рустави и Кутаиси основные карантинные ограничения будут сняты не с 1 марта, как было объявлено раньше, а в феврале. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 4 февраля сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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«С 8 февраля в масштабе всей Грузии начнет работать муниципальный транспорт, это значит, что транспорт будет действовать и в Тбилиси, Рустави и Кутаиси. Речь идёт о метро, автобусах и маршрутках», — сказал Гахария.

Он добавил, что с 15 февраля в Тбилиси, Рустави и Кутаиси возобновится обучение в классах, а рестораны и кафе смогут открыть залы на открытом воздухе.

Напомним, в Грузии жесткие карантинные меры ввели 28 ноября 2020 года. С 1 февраля ограничения начали постепенно отменять: заработал муниципальный общественный транспорт и открылись школы. Но это не коснулось Тбилиси, Рустави и Кутаиси, где эпидемиологическая ситуация была хуже, чем в других регионах. В Тбилиси и Кутаиси начались массовые акции протеста, на которых участники требовали отменить ограничения.

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