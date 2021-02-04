Москва, , 10:31 — REGNUM За 2020 год в Москве присвоено около 345 тыс. новых адресов, сообщил 4 февраля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«За 2020 год в Федеральную информационную адресную систему внесены сведения о более чем 344 тысячах объектов на территории Москвы», — сказал он.

По словам заммэра, кроме жилых (132 тыс.) и нежилых (131 тыс.) помещений, адреса получили объекты капитального строительства (34,5 тыс.), земельные участки (31 тыс.) и машино-места (более 15 тыс.).

«Треть от общего количества адресов была присвоена помещениям в новых домах, остальные объекты для адресации расположены в старом жилом фонде и были выявлены по итогам ревизии информационных баз Росреестра», — пояснил Ефимов.

Он отметил, что особенно много таких объектов в Новой Москве.