Петропавловск-Камчатский, , 10:30 — REGNUM На Камчатке активнее всех проходят вакцинацию от коронавируса люди в возрасте старше 60 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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С начала массовой вакцинации прививку поставили уже 1443 жителя края в возрасте старше 60 лет. На втором месте по активности на Камчатке идут медицинские работники — привились уже 812 работников учреждений здравоохранения. Среди работников образования получили препарат «Спутник V» 605 человек.

Всего на Камчатке вакцинировались уже 5872 жителя Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны оказались впечатлены российской вакциной от COVID-19 «Спутник V», пишет журналист Жак Шустер в статье для немецкой газеты Die Welt.