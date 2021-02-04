Москва, , 10:29 — REGNUM Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи создал «стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2», сообщает 4 февраля пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

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«Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному «знаменателю», — сообщила руководитель лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.

В ведомстве уточнили, что образец позволит эффективнее лечить COVID-19, разрабатывать новые препараты, а также отслеживать мутации вируса в окружающей среде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ заявили, что новые штаммы коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, выявленные в США, ЮАР, Британии и Бразилии, отсутствуют на территории России.

Всего российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов исследовал 1547 штаммов коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующих в России. Мониторинг таких мутаций производится на постоянной основе.

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