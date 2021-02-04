Уфа, , 10:31 — REGNUM Сильная изморозь ожидается в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что 4 февраля в некоторых районах республики ожидается сильная изморозь диаметром отложения более 50 мм.

Сотрудники спасательного ведомства напоминают, что такие отложения могут привести к повреждению линий электропередач: нередко происходит обрушение опор и обрыв проводов.

Помимо этого, при таянии отложений, провода, освободившись от нагрузки нередко «подскакивают», что приводит к их соприкосновению друг с другом, при этом линия может отключиться.

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