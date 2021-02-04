Москва, , 10:27 — REGNUM Независимые эксперты больше не смогут представлять суду свои заключения по общественно важным делам. Соответствующую норму amicus curiae («друзья суда») Конституционный суд исключил из регламента. Об этом 4 февраля сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что такие документы последние десять лет поступали в качестве заключений «друзей суда» и, по мнению юристов, позитивно влияли на решения. А в 2017 году Конституционный суд сам официально признал статус «инициативных научных заключений», внеся в регламент соответствующие поправки.

В КС пояснили, что официальное признание amicus curiae «в некоторых случаях провоцировало авторов инициативных заключений на ненаучную и порой переходящую в политическую плоскость аргументацию, что категорически неприемлемо для деятельности Конституционного суда». Кроме того, ряд представителей научного сообщества высказывали опасения, что «этот инструмент создает излишние возможности для лоббизма».

«Несмотря на исключение из регламента специального параграфа о сторонних правовых материалах в конституционном судопроизводстве, это не лишает стороны возможности представлять заключения учёных в качестве аргументации своей позиции», — пояснили в пресс-службе суда.

В КС также заверили, что поступившие в суд авторитетные академические исследования, содержащие важную для дела информацию, «не будут выброшены в корзину».