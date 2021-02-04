Москва, 4 февраля 2021, 10:27 — REGNUM Независимые эксперты больше не смогут представлять суду свои заключения по общественно важным делам. Соответствующую норму amicus curiae («друзья суда») Конституционный суд исключил из регламента. Об этом 4 февраля сообщает газета «Коммерсантъ».
Отмечается, что такие документы последние десять лет поступали в качестве заключений «друзей суда» и, по мнению юристов, позитивно влияли на решения. А в 2017 году Конституционный суд сам официально признал статус «инициативных научных заключений», внеся в регламент соответствующие поправки.
В КС пояснили, что официальное признание amicus curiae «в некоторых случаях провоцировало авторов инициативных заключений на ненаучную и порой переходящую в политическую плоскость аргументацию, что категорически неприемлемо для деятельности Конституционного суда». Кроме того, ряд представителей научного сообщества высказывали опасения, что «этот инструмент создает излишние возможности для лоббизма».
В КС также заверили, что поступившие в суд авторитетные академические исследования, содержащие важную для дела информацию, «не будут выброшены в корзину».