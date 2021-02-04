Ставрополь, , 10:26 — REGNUM В Ставропольском крае попал под уголовную статью о покушении на мошенничество в особо крупном размере заместитель начальника следственного отдела ОМВД по городу Кисловодску Армен Цатурян. Сумма взятки составляла 3,4 млн рублей, сообщили 4 февраля в Следственном комитете.

За эти деньги высокопоставленный полицейский обещал прекратить уголовное преследование в отношении фигуранта уголовного дела. Того обвиняли в злоупотреблении полномочиями на руководящей должности в коммерческой организации. Злоумышленник достоверно знал о том, что дело и так подлежит прекращению, тем не менее вместе со своими подельниками — жителями Ставрополья Янисом Поповым и Михаилом Агафоновым — он вел в заблуждение подозреваемого.

«Соучастники сообщили фигуранту, что следствие будет продолжено, и он будет привлечен к уголовной ответственности, однако за денежное вознаграждение в размере 3,4 млн рублей они могут оказать содействие в прекращении уголовного преследования», — говорится в сообщении СКР.

При проведении оперативного мероприятия под контролем сотрудников правоохранительных органов мошенников задержали в городе Пятигорске при получении требуемой суммы. В настоящее время решается вопрос об аресте для задержанных. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности группы.

В настоящее время в МВД организована служебная проверка. Если факт взятки подтвердится, Цатуряна уволят со службы в органах внутренних дел.