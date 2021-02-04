Элиста, , 10:22 — REGNUM Почти 1,4 тыс. жителей Республики Калмыкия, получившие первую дозу препарата от COVID-19, проходят второй этап вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

В настоящее время прививочная кампания проводится с использованием двух препаратов — «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время Калмыкия получит очередную партию вакцины, в связи с чем будут открыты дополнительные прививочные пункты.

Все желающие принять участие в прививочной кампании от COVID-19 будут вакцинированы в порядке очерёдности.

Читайте ранее в этом сюжете: Калмыкия готова увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса