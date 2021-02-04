Оренбург, , 10:22 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ, вследствие чего в регионе увеличилось число школ и детских садов, где ввели карантин, сообщает 4 февраля Управление Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, рост заболеваемости произошел за счет детского населения. На территории региона циркулируют вирусы негриппозной этиологии: SARS-CoV-2, риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, РС — вирусы, сезонные коронавирусы.

Для разобщения детей с целью предотвращения распространения COVID-19 и ОРВИ карантин объявлен в 34 классах 28 школ и отдельных группах 13 детских садов области.

Напомним, неделей ранее (с 21 по 28 января) ограничительная мера действовала в 22 школах и 12 детсадах.

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