Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга разъяснили ситуацию в связи со смертью медсестры, приехавшей в город из Тувы. В ведомстве опровергли предположения о том, что женщина скончалась после того, как сделала прививку от коронавирусной инфекции. Оказалось, что медик не была привита. Об этом 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комздрава.

Медсестра во время вакцинации от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Напомним, сообщение о том, что в Петербурге умерла медсестра из Тувы, которая привилась от коронавирусной инфекции, появилось 3 февраля.

Сразу после этого министерство здравоохранения республики связывалось с комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, чтобы выяснить достоверность информации о связи вакцинации с гибелью медработника. Кроме того, министерству удалось установить, что медсестра переболела ковидом летом 2020 года.

В свою очередь в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили ИА REGNUM о том, что медработник из Тувы жила и работала в Петербурге.

«Информация о том, что она вакцинировалась, не подтверждается. В федеральном регистре вакцинированных ее нет, — уточнили в ведомстве. — Причина смерти устанавливается».

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Тувы проверяет информацию о гибели медсестры после вакцинации