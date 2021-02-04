Санкт-Петербург, 4 февраля 2021, 10:33 — REGNUM В Петербурге за последние сутки нарастили объемы тестирования на коронавирус более чем на 26%. Об этом сообщает 4 февраля городской оперативный штаб.
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За сутки в городе обследовали на коронавирус 26 922 человек, в то время как днем ранее сделали только 21 275 тестов.
В справочную службу по номеру 122 за сутки поступило 5498 вызовов, связанных с коронавирусом.
Добавим, с начала октября 160 888 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.
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