Саратов, , 10:24 — REGNUM В Саратовской области вакцинацию от коронавируса, по информации на 4 февраля, прошли 24 911 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Первый этап вакцинации осуществили 21 110 человек. Полностью завершил иммунизацию 3801 житель.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусная инфекция зарегистрирована по состоянию на 4 февраля у 44 160 человек, за сутки инфицированы 243 жителя. Выздоровели с начала пандемии 38 830 пациентов, или 87,9%, за сутки — 264 человека. Всего скончались 552 жителя.

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