Москва, , 10:12 — REGNUM В Москве парк тяжёлой медицинской техники обновится на 90%, сообщила 4 февраля вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Столица закупила медтехнику по контрактам жизненного цикла и стала одним из первых регионов страны, применивших данную технологию закупок, рассказала заместитель мэра.

«Всего было закуплено более 6 тысяч единиц, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медицинской техники», — приводит слова Раковой телеграм-канал столичного оперативного штаба.

По словам заммэра, в столице парк тяжёлой медтехники обновится на 90%. При этом в городе не остановили торги по закупке техники, несмотря на пандемию. Конкурс позволил снизить первоначальную цену на 48%, а механизм контрактов жизненного цикла позволяет обеспечить бесперебойную работу оборудования и обслуживание в течение 7−10 лет в рамках одного соглашения.

Ракова также отметила, что приоритетной является закупка техники у её производителя.