Тбилиси, , 10:13 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 16 605 исследований на SARS-CoV-2 выявили 583 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 4 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 260 480 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 251 748 победили инфекцию, в том числе 671 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3240 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 19 — в течение последних суток. В стационаре лечат 2341 пациента, в оборудованных гостиницах — 277. На карантине находятся 430 человек.

Согласно официальным данным на 3 февраля, в Грузии за сутки выявили 688 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 15 792 тестов.

Стоит отметить, что в Грузии с 1 февраля начали постепенно отменять карантинные меры, но это почти не коснулось Тбилиси, Кутаиси и Рустави. В грузинской столице регулярно проходят акции протеста, на которых участники требуют снять ограничения.

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