Оренбург, , 10:11 — REGNUM В Оренбурге задержан 25-летний главный специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора по Оренбургской области Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Он обвиняется во крупном взяточничестве, сообщает СУ СКР по региону.

Помимо эксперта Росприроднадзора задержаны двое мужчин, которые, по версии следствия, стали посредниками в процессе передачи взятки. Возбуждены уголовные дела. Их соединили в одно производство.

По данным СУ СКР по Оренбуржью, сотрудник Росприроднадзора получил 100 тыс. рублей. Взятка предполагала непривлечение коммерческих организаций, специализирующихся на обработке и утилизации опасных отходов, за экологические нарушения к административной ответственности.

Всем троим фигурантам предъявлено обвинение. В отношении сотрудника Росприроднадзора по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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