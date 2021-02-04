Пенза, , 10:27 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с 82-ой годовщиной образования.

Прошедшие восемь десятилетий стали достойным продолжением славной истории Пензенской губернии. Из Сурского края родом немало известных военачальников, деятелей науки, космонавтики, культуры, здравоохранения, литературы и искусства, спорта и просвещения. Тысячи уроженцев региона отстаивали в годы военных испытаний независимость и свободу Родины. Современное поколение жителей области достойно продолжает их эстафету.

Пензенцы пока еще не достигли всех намеченных целей, но губернатор уверен, что темпы положительных изменений будут нарастать ежегодно. В конце поздравительной речи Белозерцев пожелал землякам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех начинаниях для дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо Пензенской области и России.