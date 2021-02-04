Майкоп, , 10:02 — REGNUM В Адыгее возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Его фигурантом стал один из руководителей управления федеральной службы судебных приставов. Его подозревают в получении незаконного денежного вознаграждения за избавление должника от обязанности платить исполнительный сбор, сообщили 4 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что, занимая руководящий пост в одном из подразделении управления ФССП, подозреваемый предложил местному жителю за взятку в размере 1,1 млн рублей избежать уплаты 2,8 млн рублей исполнительного сбора. У 70-летнего жителя города Майкопа был наложен арест на 11 земельных участков общей стоимостью более 46 млн рублей, и он обязан был заплатить в казну 7% от подлежащей суммы взыскания — 2,8 млн рублей.

С января 2019 года по ноябрь 2020 года высокопоставленный судебный пристав получил от должника 675 тыс. рублей. Остальные деньги из оговоренной суммы получить не удалось по не зависящим от него обстоятельствам.

В настоящее время злоумышленник задержан и находится в ИВС. Решается вопрос о его аресте, устанавливаются обстоятельства совершения преступления.