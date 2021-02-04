Волгоград, , 10:57 — REGNUM Суд изменил меру пресечения в отношении руководителя УФССП России по Волгоградской области Владимира Евстигнеева. Главного судебного пристава 3 февраля заключили под стражу, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

С ходатайством об изменении меры пресечения в Центральный районный суд Волгограда обратился заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Волгоградской области. Владимир Евстигнеев, которому был вынесен запрет на определённые действия, неоднократно разговаривал по телефону, чем нарушил предыдущее решение суда.

Судья согласился с доводами следствия. Мера пресечения изменена на заключение под стражу сроком до 11 марта 2021 года. Обвиняемый взят под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, главного судебного пристава обвиняют в получении взятки — он пытался через подставное лицо купить себе элитную иномарку.

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