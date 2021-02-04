Киев, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 5082 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Согласно опубликованным данным, на Украине за сутки госпитализировали 1893 человека, 140 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее число заражений выявили в Хмельницкой и Ивано-Франковской области — 429 и 354 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 232 246 случаев заражения, из них 23 229 завершились гибелью пациента.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 3285 новых случаев заражения, от последствий COVID-19 скончались 165 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ране заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина вскоре должна получить 117 тыс. доз вакцины от компании Pfizer, которыми вакцинируют медработников.

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