Уфа, , 10:09 — REGNUM Причины тяжелого несчастного случая, в результате которого на рабочем загорелся сварочных костюм, установлены в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

Сообщается, что летом 2020 года в г. Октябрьском 39-летний работник МУП «Октябрьсккоммунводоканал» выполнял в колодце водопроводных коммуникаций огневые работы. В какой-то момент на нем загорелся сварочный костюм. Рабочий получил ожоги лица и тела. Он был срочно доставлен в больницу.

Отмечается, что, хотя пострадавшего сотрудника и обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты, при этом сотрудники надзорного ведомства усомнились в их качестве. Они выяснили, что костюм был приобретен работодателем в мае прошлого года в ООО «Спецформа». Поставщик предоставил сертификаты на костюм сварщика, но ни один из них не был зарегистрирован на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации.

Тогда комиссия по расследованию несчастного случая инициировала комплексную экспертизу спецодежды. В результате было установлено, что спецодежда не соответствует параметру огнестойкости и поддерживает горение. В связи с этим был сделан вывод, что костюм сварщика не мог защитить от брызг расплавленного металла и возгорания.

Сообщается, что работодатель обязан обеспечить закупку и выдачу средств индивидуальной защиты, которые прошли обязательную сертификацию: МУП «Октябрьсккоммунводоканал» нарушило данное требование, поскольку не проверило предоставленные сертификаты. По данным фактам были возбуждены административные производства. А материалы данного расследования переданы в следственный комитет региона.

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