Пермь, , 09:58 — REGNUM В Пермском крае три муниципальных образования участвуют в эксперименте по созданию единой базы о земле и недвижимости — Пермь, Пермский и Добрянский районы. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, уже определены ключевые точки реализации муниципальной дорожной карты и алгоритм действий мэрии по наполнению Единого государственного реестра недвижимости сведениями о правообладателях объектов недвижимости.

«Реализация муниципалитетом мероприятий дорожной карты позволит наполнить актуальными сведениями о правообладателях Единый государственный реестр недвижимости. Это необходимо для того, чтобы защитить интересы собственников и пользователей недвижимого имущества, чьи права сейчас не зарегистрированы должным образом в Росреестре. Предполагается, что для физических лиц эта процедура будет бесплатной», — сказала и. о. заместителя главы администрации Перми Елена Гонцова.

Напомним, Пермский край наряду Татарией, Краснодарским краем и Иркутской областью реализуют пилотный проект по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Сейчас сведения хранятся более чем в десяти различных информационных системах.

В Прикамье специалисты Управления Росреестра провели предварительную работу по сбору и анализу сведений об объектах недвижимости в разрезе каждого муниципального образования, участвующего в эксперименте. По данным ведомства, в Перми более 6 тысяч земельных участков и почти 160 тысяч объектов недвижимости, права на которые не оформлены в Росреестре. В Едином государственном реестре недвижимости более 18 тысяч земельных участков в Перми поставлены на учет без точных границ.

«Нам с коллегами предстоит провести масштабную работу по интеграции сведений об объектах недвижимости из различных ресурсов и систем, учесть интересы и соблюсти права всех заинтересованных лиц, создать сервис для жителей нашего региона, который поможет выбрать земельный участок, оформить на него права и использовать его по назначению», — отметила руководитель регионального Росреестра Лариса Аржевитина.

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