Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с маршруткой, в котором погибла пожилая женщина и пострадали еще несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, тяжелое ДТП произошло около 15:45 мск 3 февраля в Курортном районе города на 545-м км трассы Зеленогорск — Приморск — Выборг. 62-летний водитель маршрутного автобуса «ПАЗ Вектор» по неустановленной причине не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии смертельные травмы получила 71-летняя пассажирка. Еще четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести.

«По факту аварии следователи ГСУ ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — уточнили в ведомстве.

Водитель маршрутного автобуса задержан на основании статьи 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения судом.

В свою очередь в пресс-службе ОАО «Третий парк», которому принадлежало данное маршрутное такси и где работал водитель, предположили, что ДТП могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий. Напомним, с раннего утра 3 февраля в городе и области шел снег.

«Автобус выехал на маршрут, пройдя обязательный предрейсовый осмотр, и был технически исправен. Дата производства автобуса — ноябрь 2019 года. Управлял автобусом водитель, водительский стаж — 40 лет, на предприятии работает с августа 2019 года, гражданин РФ. Перед выходом на рейс водитель прошел обязательный медицинский осмотр», — отметили в транспортной компании.

В ОАО «Третий парк» заверили, что предпримут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семье погибшей и пострадавшим в данном ДТП. Кроме того, для пострадавших открыта круглосуточная горячая линия по телефону: (812) 245−06−78.

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