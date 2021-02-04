Сухум, , 09:52 — REGNUM Карантинные ограничения в Абхазии можно будет начать снимать, если в стране в течение длительного периода сохранятся низкие темпы распространения коронавируса. Такое заявление, как передает агентство «Апсадгьыл-инф», сделала 3 февраля главный санитарный врач республики Людмила Скорик на расширенном совещании правительства.

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Она отметила, что в течение последней недели количество выявляемых в сутки случаев заражения SARS-CoV-2 снизилось в три раза в сравнении с показателями середины января.

«Достигнутый результат требует закрепления. После 28-дневного периода закрепления прироста снижения новой коронавирусной инфекции в Абхазии появится возможность выхода из кризисной ситуации по нашим основным направлениям в образовании, культуре, экономике», — сказала Скорик.

При этом главный санитарный врач подчеркнула, что карантинные ограничения нужно будет отменять постепенно, чтобы эпидемиологическая ситуация не ухудшилась. Скорик также отметила, что при соблюдении ряда мер безопасности в Абхазии можно начать открывать школы.

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