Горно-Алтайск, , 09:40 — REGNUM Жители столицы Горного Алтая продолжают жаловаться на работу регионального оператора по вывозу отходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, каждый день к ним поступают фотографии переполненных контейнеров, «украшающих» город.

Сотрудники ведомства по итогам рейдов подтвердили информацию от жителей.

«Региональный оператор ООО «Коммунальщик» по-прежнему не обеспечивает достаточную периодичность вывоза мусора и очистку контейнерных площадок», — отметили в управлении.

В связи с этим компания вновь оштрафована. Между тем функции по поддержанию чистоты в городе, как отмечается, отнесены к числу приоритетных направлений органов местного самоуправления.

В Роспотребнадзоре считают, что администрации Горно-Алтайска, а также Майминского района, где сложилась наиболее сложная ситуация, отстранились от решения вопроса с мусором, переложив ответственность на регоператора. При этом последний не обеспечивается достаточными ресурсами для работы.