Москва, , 09:39 — REGNUM Социальные работники Москвы, прошедшие вакцинацию, начали оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией, проходящим лечение на дому. Об этом 4 февраля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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"Соцработники стали одними из первых начали вакцинироваться, и теперь они могут оказывать помощь горожанам, болеющим коронавирусом на дому», — приводит слова Раковой телеграм-канал оперативного штаба Москвы.

По словам заместителя мэра, соцработники доставляют пациентам «еду, лекарства и товары первой необходимости, не подвергая риску заболеть ни себя, ни окружающих».