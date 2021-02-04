Владивосток, , 09:43 — REGNUM Приморским УФАС РФ в 2020 году было возбуждено шесть дел о нарушении антимонопольного законодательства в связи с наличием картельных сговоров на электронных торгах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольного ведомства.

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Больше всего картелей было выявлено при проведении аукционов в сферах поставки лекарств и медоборудования, а также при строительстве и обслуживании дорог. Сумма контрактов — более одного миллиарда рублей.

«В правоохранительные органы были переданы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении 11 лиц, возбуждено два уголовных дела, в том числе по ранее направленным материалам», — сказал специалист-эксперт Михаил Класон.

Как сообщало ИА REGNUM, тюменское ООО «МЕТА» выплатит штраф свыше более 550 тыс. рублей за нарушение закона «О защите конкуренции». Арбитражный суд усмотрел наличие сговора на торгах по закупке услуг сопровождения и развития электронного документооборота данной фирмы с ООО «Бюрократ».