Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM Свердловскому правительству необходимы новые иномарки из-за износа нынешнего автопарка. Об этом заявили журналистам в департаменте информационной политики региона.

Ранее областные власти объявили конкурс на покупку 15 новых иномарок Toyota Camry. Планируется потратить на эти цели 39,4 млн рублей.

«Необходимость обновления парка автохозяйства вызвана высоким износом техники», — сообщили в департаменте порталу «Е1».

Износ обусловлен тем, что Свердловская область — протяжённый регион, и автотранспорту приходится преодолевать большие дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональном бюджете на 2021 год сократили расходы на здравоохранение. Часть финансирования уменьшилась из-за снижения федеральных поступлений по профильным программам.

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