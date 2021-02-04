Москва, , 09:39 — REGNUM Коронавирус нового типа не поражает некоторых людей потому, что они уже переболели другой инфекцией либо имеют местный иммунитет. Об этом рассказал 4 февраля кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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Специалист назвал антитела маркером, указывающим на встречу организма с возбудителем болезни. При этом некоторые люди вообще не восприимчивы к ряду вирусов, например, к ВИЧ.

«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — сказал Вознесенский РИА Новости.

Первая версия, пояснил он, связана с наличием перекрестного иммунитета, который формируется после встречи с другим коронавирусом. Вторая версия заключается в том, что ранее человек переболел какой-то вирусной инфекцией, и это повысило уровень интерферонов.

Третье предположение — существование местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов. Они не дают вирусу проникнуть на уровне слизистой дыхательных путей.

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