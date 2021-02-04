Улан-Удэ, , 09:25 — REGNUM В учреждениях министерства социальной защиты Бурятии началась вакцинация сотрудников и постояльцев от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего ею охвачены 15 домов-интернатов и 20 организаций социальной помощи семье и детям.

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По ситуации на 1 февраля 2021 года, по данным Минсоцзащиты, привиты уже более половины сотрудников.

«Социальные работники ежедневно контактируют с большим количеством людей. Поэтому они наравне с учителями и врачами проходят вакцинацию в первую очередь», — отметила глава ведомства Татьяна Быкова.

Отмечается, что всех вакцинируемых непосредственно перед прививкой осматривает врач. Особое внимание уделяется при этом гражданам с хроническими заболеваниями.