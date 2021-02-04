Курган, , 09:23 — REGNUM В Кургане контролёрам полевого уровня и переписчикам на Всероссийской переписи населения заплатят 18−20 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области.

Стать контролёром или переписчиком может гражданин России не моложе 18 лет, обладающий коммуникативными навыками и компьютерной грамотностью, говорится в официальном релизе. К сведению, по данным Свердловскстата, в Курганской области средняя заработная плата составляет 31 790 рублей.

Всероссийская перепись населения пройдёт в Курганской области С 1 по 30 апреля 2021 года.