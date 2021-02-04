Москва, , 09:18 — REGNUM Самые популярные способы общения жителей России — разговоры по мобильному телефону, онлайн-переписка и личные встречи, самые непопулярные — бумажные и электронные письма, разговоры по стационарному телефону, приводит данные ВЦИОМ.

За последние 2−3 месяца общались по мобильному телефону большинство опрошенных (85%). Переписывались в соцсетях и мессенджерах 64% респондентов. Общались при личной встрече с друзьями 47%.

Чаще всего по мобильному телефону граждане общались с близкими и друзьями (79%) и с коллегами по работе (69%), реже — с родителями (47%).

Опрос по телефону проведен 28 января 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что устали от онлайн-общения во всех сферах и хотят отказаться от него 56% жителей России.

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