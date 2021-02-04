Москва, , 09:21 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 103,2 млн. Об этом 4 февраля сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 103,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 382 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 626 275 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 2 февраля число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 102 824 417.