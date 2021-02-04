Пермь, , 09:13 — REGNUM У двухлетней жительницы Перми выявили африканский трипаносомоз (сонную болезнь). Странности в состоянии девочки начались после поездки на Занзибар, сообщают СМИ.

Мать ребенка запаниковала, когда у дочери началась лихорадка и сонливость. В частных лабораториях заподозрили африканский трипаносомоз. Однако пермские врачи на консилиуме этот диагноз не подтвердили. Медики посчитали, что состояние девочки — это следствие перенесенной коронавирусной инфекции. Анализы показали наличие у ребенка антител.

Однако мать с недоверием отнеслась к вердикту местных медиков и решила обратиться к столичным специалистам. С дочерью она сходила на консультацию в Московский институт паразитологии и тропической медицины имени Е. И. Марциновского. По результатам анализов специалисты диагностировали у девочки сонную болезнь.

Стоит отметить, возбудителями этой болезни являются паразиты, передающиеся инфицированными мухами цеце. Мать с девочкой во время поездки на Занзибар побывали на экскурсии в деревне, где ребёнка укусило насекомое. Заболевание является редким, без должного лечения человек может умереть.