Нур-Султан, , 09:13 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана получат вакцину от коронавируса в марте 2021 года, сообщили в пресс-службе Мажилиса.

Отмечается, что депутаты Зарина Камасова, Лариса Павловец и Галымжан Елеуов получили прививки от коронавируса. «Как медик я прекрасно понимаю, что сейчас только массовая вакцинация способна противостоять распространению коронавируса», — сказала депутат Павловец.

В Мажилисе добавили, что спикер парламента Нурлан Нигматулин не имеет показаний к получению вакцины, так как перенес COVID-19 и в его организме сохраняется достаточное количество антител.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация российским препаратом «Спутник V». В ближайшем будущем в республике планируют использовать вакцину местного производства.