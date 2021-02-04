Чемальский район, Алтай, 4 февраля 2021, 09:13 — REGNUM Медицинские организации в Республике Алтай постепенно возвращаются к нормальной «доковидной» жизни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, здесь возобновляется диспансеризация, временно приостановленная из-за пандемии.
Кроме того, врачи вновь начнут оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи в плановой форме.
«Рекомендовано начать проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп населения РА в Чемальской, Шебалинской, Онгудайской районных больницах», — отметили в Минздраве.
Остальным учреждениям рекомендовали проводить диспансеризацию по вечерам и в выходные дни.
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