Чемальский район, Алтай, , 09:13 — REGNUM Медицинские организации в Республике Алтай постепенно возвращаются к нормальной «доковидной» жизни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, здесь возобновляется диспансеризация, временно приостановленная из-за пандемии.

Кроме того, врачи вновь начнут оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи в плановой форме.

«Рекомендовано начать проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп населения РА в Чемальской, Шебалинской, Онгудайской районных больницах», — отметили в Минздраве.

Остальным учреждениям рекомендовали проводить диспансеризацию по вечерам и в выходные дни.

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