Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве 4 февраля ожидается до двух градусов ниже нуля, сообщает центр «Фобос».

По данным синоптиков, на погоду в столице повлияет холодный атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном.

«Это значит, что в небе будут тесниться облака, не обойдется без осадков, особенно в вечерние часы, когда ожидаются интенсивные заряды снега с ухудшением видимости до 800 м и общим количеством до десяти мм, что составляет почти треть месячной нормы», — пояснили синоптики.

В дневное время будет облачно, возможен небольшой снег. Вечером ожидаются заряды снега и метель. Температура воздуха опустится до двух градусов ниже нуля, в Московской области — до пяти градусов ниже нуля. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.