Махачкала, , 09:07 — REGNUM В Дагестане разоблачена деятельность группы несовершеннолетних, создавших террористическое сообщество. В него входили шестеро молодых людей, поддерживающих идеи террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 4 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Подростки стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в зависимости от роли каждого в создании террористического сообщества и руководства им и в участии в террористическом сообществе.

Организация была создана еще полтора года назад, в июне 2019 года в городе Махачкале. Установлено, что ее члены объединились в устойчивую группу для совершения преступления, классифицируемого статьей о незаконном вооруженном формировании, и избрали себе главаря. За совершенное ими преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.