Новосибирск, , 09:05 — REGNUM Управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска провели инвентаризацию зеленых зон города. После этого был создан специальных реестр таких зон.

«Данные реестра ещё дополняются, однако уже сейчас в нем содержится информация о крупных скверах, аллеях, бульварах, цветниках и других зеленых зонах, за которыми следят специалисты управления и МКУ «Горзеленхоз», — уточнили в мэрии.

В реестре есть информация о кадастровых номерах участков, уровне значимости общественной территории, общей площади, площади озеленения, видах зелёных насаждений, их состоянии и количестве.