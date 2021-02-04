Самара, 4 февраля 2021, 09:15 — REGNUM Медицинские учреждения Самарской области возобновляют оказание плановой стационарной и амбулаторной медицинской помощи детям в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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По словам руководителя областного департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергея Вдовенко, несовершеннолетние редко болеют COVID-19 (либо заболевание протекает в легкой форме). И это было учтено при принятии данного решения.
Он также сообщил, что специалисты провели анализ сложившейся ситуации и сделали вывод о том, что при соблюдении рекомендуемых Роспотребнадзором правил оказание медицинской помощи несовершеннолетним в больницах и поликлиниках не приведет к увеличению числа заражений коронавирусом.
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