Ханты-Мансийск, , 09:00 — REGNUM В Югре за сутки обнаружили 152 носителя коронавируса. Об этом 4 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 146 случаев.

Новые факты заражений отмечены на 4 февраля в Сургуте — 41 случай; Нягани — 13; Нефтеюганске, Сургутском и Советском районах — по 12.

С начала пандемии на 4 февраля в Югре зафиксировано 48 307 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 45 401 человек, скончались 677 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 4 февраля — 0,88.