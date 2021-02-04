Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В настоящее время привитые от COVID-19 жители Свердловской области не освобождены от сдачи теста на коронавирус по прибытию из-за рубежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Ранее вице-губернатор Павел Креков заявлял, что прошедшим вакцинацию гражданам не нужно будет сдавать тест. Оказалось, что такие изменения только произойдут в будущем, а пока нормы остаются прежними.

«Пройти тестирование методом ПЦР и загрузить результат на сайт Госуслуг гражданам необходимо в течение трёх дней после пересечения границы РФ воздушным транспортом», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области улучшилась эпидемическая обстановка, по словам региональных властей.

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