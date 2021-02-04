Богота, , 08:47 — REGNUM Власти Колумбии в настоящее время ведут переговоры с производителями российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» о возможности приобретения данного препарата. Об этом 4 февраля сообщил колумбийский министр здравоохранения и социальной защиты Фернандо Руис в ходе выступления, которое транслировалось на странице администрации президента страны в соцсети Twitter.

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"Мы продолжаем переговоры с производителями «Спутника V», и существует возможность приобретения этой вакцины», — сказал он.

Также Руис уточнил, что три недели тому назад колумбийское правительство подписало с российской стороной соглашение о конфиденциальности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Колумбии выявили свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.