Москва, , 08:43 — REGNUM В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в 2021 году продолжается строительство шести станций метро, сообщается на портале мэра столицы.

В ближайшие годы на территории Новой Москвы появится шесть станций: «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка», «Пыхтино» и «Новомосковская».

На Троицкой линии метро будет 16 станций, ее длина составит около 40 км. Она пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) Крымская до Троицка.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на территории ТиНАО открыто восемь станций Московского метрополитена.

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