Джакарта, , 08:40 — REGNUM В службе здравоохранения Джакарты заявили, что 78 260 медицинских работников в столице Индонезии привили от COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

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«На первом этапе вакцинировано 78 260 медицинских работников», — говорится в заявлении службы здравоохранения Джакарты.

Между тем, правительство провинции Западная Ява нацелено на вакцинацию 150 тысяч медицинских работников, которая должна быть завершена к третьей неделе февраля 2021 года. До сих пор на Западной Яве привили около 80 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 февраля 2021 года в Индонезии выявлен 1 111 671 носителей коронавируса.

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