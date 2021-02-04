Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM Бывший директор административно-хозяйственного департамента АО Tengri Bank Алмас Бакытов объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

В розыск также объявлена руководитель одной из подконтрольных Бакытову компании Тогжан Рахметова. В отношении подозреваемых определена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в сентябре 2020 года Национальный банк Казахстана лишил лицензии Tengri Bank.

Позднее, 9 ноября, санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего заместителя председателя правления банка Бахтияра Ильясова и бывшего заместителя директора алма-атинского филиала банка Асета Жадыкова. Банкиры подозреваются в хищении 5,4 млрд тенге ($12,7 млн).