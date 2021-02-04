Сухум, , 08:39 — REGNUM 64 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 3 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 464 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 64 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 220 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 31 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 11 684 носителя SARS-CoV-2. Из них 10 334 победили инфекцию. За это время в стране скончались 179 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 2 февраля в стране выявили 56 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 511 исследований.

Стоит отметить, что в Сухум в октябре 2020 года для помощи абхазским медикам прибыл мобильный полевой госпиталь Минобороны РФ. Накануне министр здравоохранения республики Тамаз Цахнаки сообщил, что после 15 февраля российские военные медики планируют отправиться в Россию. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил, чтобы министр добился продления срока пребывания госпиталя в Сухуме.

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