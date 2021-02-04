Пенза, , 09:01 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались три человека. Таким образом, по состоянию на 4 февраля погибшими от COVID-19 числится 391 житель. Об этом сообщила начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Среди новых жертв — три женщины. Возраст погибших — 61, 74 и 79 лет. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 3 февраля суммарный охват населения тестированием на коронавирус составлял 53,86%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом осуществили среди 662 202 человек, провели более 703,1 тыс. исследований.

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