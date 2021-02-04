Улан-Удэ, , 08:27 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 31 129.

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Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 28 580 человек, в том числе 169 за последние сутки. В госпиталях на лечении остаются 926 пациентов. 32 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 948 носителей лечатся в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1557 коек, занято — 926, свободно — 631 койка. Занятость коечного фонда составляет 59,5%», — отметили в штабе.

Скончались за сутки ещё три пациента с коронавирусом, а также другими сопутствующими заболеваниями. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 675 человек.